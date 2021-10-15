Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, документ направлен в регионы для использования в клинической практике, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Неизвестные попытались сорвать открытый показ исторической драмы польского режиссера Агнешки Холланд «Гарет Джонс» в московском офисе правозащитного центра «Мемориал» (организация признана в России иностранным агентом).
По словам парламентария, за последние годы в мире существенно изменилось мнение по поводу полуострова, который мировая общественность воспринимает теперь как исконную русскую землю и неотъемлемую часть России.
Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.