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Биолог Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru заявила, что самым худшим последствием пандемии COVID-19 может стать селекция людей.
РИА Новости
В подобной ситуации наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут меньше размножаться, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой, более устойчивой к инфекции.
Lenta.ru
Биолог рассказала, что в геноме человека есть опции, свидетельствующие о том, что люди могут эволюционировать под действием каких-то внешних обстоятельств.
Известия
Баранова уточнила, что человечеству в целом ничего не угрожает, так как оно способно адаптироваться ко всему и обладает огромным разнообразием генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции.
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