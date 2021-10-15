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Биолог Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса

В подобной ситуации наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут меньше размножаться, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой, более устойчивой к инфекции.
Lenta.ru
В интервью Lenta.ru специалист сообщила, что наиболее восприимчивые к коронавирусу генотипы будет меньше размножаться.
Комсомольская правда
По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, которые свидетельствуют о том, что в прошлом люди быстро эволюционировали вследствие внешних обстоятельств.
РБК
Как писал сайт kp.ru, ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус начал маскироваться под сезонные заболевания.
Комсомольская правда

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