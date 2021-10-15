К сожалению, обозреватели российского портала не поясняют, являются ли нынешние операции, к проведению которых готовятся турецкие военные, продолжением старых операциЙ, или просто турецкое командование решило не мудрствовать с названиями.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Омского кадетского военного корпуса, где создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.