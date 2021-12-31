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Биолог Баранова: омикрон и дельта делают невозможным формирование коллективного иммунитета

Существование двух сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрона и дельты — делает невозможным появление коллективного иммунитета.В источнике

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