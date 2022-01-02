«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила специалист.
В июне 2020 года ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Актер Симу Лю, сыгравший главную роль в кинокомиксе «Шан-Чи и легенда десяти колец» от киностудии Marvel, на своей странице в социальной сети Instagram намекнул на появление своего персонажа в сиквеле «Доктора Стрэнджа».
Ранее в Государственную Думу России был внесен на рассмотрение законопроект от фракции "Справедливая Россия – За правду" о введении для семей с детьми ежемесячного базового дохода в размере 10 тысяч рублей.