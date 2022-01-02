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Биолог Баранова определила наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.
RT на русском
«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила специалист.
Lenta.ru
В июне 2020 года ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru
По данным исследователей, риск тяжелого течения COVID-19 имеют обладатели второй группы крови.
ФАН

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Биолог Баранова: более уязвимы перед COVID-19 люди со второй и четвёртой группой крови
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