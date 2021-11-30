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Биолог Баранова: вакцины могут потерять эффективность при вытеснении дельты омикроном

Биолог отмечает, что пока рано давать оценку эффективности вакцин против нового штамма в количественном выражении.
Москва 24
Вакцины, созданные на основе аденовирусов, могут показать большую эффективность против омикрон-штамма коронавируса, чем РНК-препараты.
Центральная Служба Новостей
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Специалист пояснила, что препараты на основе аденовирусов чуть послабее мРНК-вакцин из-за общего уровня антител.
Центральная Служба Новостей
Специалист предположила, что компания Pfizer представит первые данные по уровню нейтрализующих антител уже 6 декабря.
News.ru

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Биолог Баранова допустила неэффективность современных вакцин против омикрон-штамма
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