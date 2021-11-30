Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Специалист пояснила, что препараты на основе аденовирусов чуть послабее мРНК-вакцин из-за общего уровня антител.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против дискриминации "старых денег" - практики банков, когда вкладчикам предлагают повышенные ставки по депозитам лишь в случае, если клиент приносит в банк новые деньги.
Используя Очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории, астрономы обнаружили самую близкую к нас пару сверхмассивных черных дыр (СМЧД), когда-либо наблюдаемую в истории науки.