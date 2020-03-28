Москва, 29 марта 2020, 07:15 — REGNUM Препарат «Мефлохин», который был включен учеными из РФ в новую схему лечения от коронавируса, является более эффективным и менее токсичным для человеческого организма, чем препараты-аналоги, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, 28 марта сообщает РИА Новости.

Биолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом

Политика Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Шоу-бизнес Ивлеева перечислила плюсы от карантина Блогер Настя Ивлеева оценила плюсы от карантина. Своими размышлениями она поделилась в инстаграме.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Общество Маткапитал хотят разрешить потратить на автомобиль О возможности потратить маткапитал на приобретение автомобиля было сказано на заседании правительственной комиссии, которое прошло 20 марта.

Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Происшествия Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Поляки оценили российскую помощь Италии Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.

Общество Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.