Коронавирус
REGNUMБиолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом
Москва, 29 марта 2020, 07:15 — REGNUM Препарат «Мефлохин», который был включен учеными из РФ в новую схему лечения от коронавируса, является более эффективным и менее токсичным для человеческого организма, чем препараты-аналоги, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, 28 марта сообщает РИА Новости.
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