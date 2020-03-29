Москва, 29 марта 2020, 07:15 — REGNUM Препарат «Мефлохин», который был включен учеными из РФ в новую схему лечения от коронавируса, является более эффективным и менее токсичным для человеческого организма, чем препараты-аналоги, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, 28 марта сообщает РИА Новости.

Биолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом

Общество В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Общество Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Здоровье Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Происшествия Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.

Экономика Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

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Экономика Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

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Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.