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с чего всё началось

Биолог назван и «разумный выход из карантина». Для этого необходимо ускорить проверку всех заинтересованных россиян на наличие иммунитета к коронавирусу. А после выдавать гражданам с высоким уровнем антител сертификат.

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