Коронавирус
Моя Москва.онлайнБиолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.
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с чего всё началось
Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных, рассказал в интервью «Известиям» молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования
Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Энергетика
Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Политика
Глава республики Коми ушел в отставку
2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов ушел в отставку.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Экономика
Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Армия и оружие
Истребители ТОФ провели совместные учения с бомбардировщиками ВКС
Совместные учения провели экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС).
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Политика
Путин назначил врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet
НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля
На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.