Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных, рассказал в интервью «Известиям» молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

с чего всё началось

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

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