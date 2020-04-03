Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнБиолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.
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с чего всё началось

«Бессимптомников — до 50%, и они могут распространять вирус»

Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных, рассказал в интервью «Известиям» молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.
Известиявчера в 17:01

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Биолог рассказал, что поможет победить коронавирус в России

Комсомольская правдавчера в 22:59

Ученый назвал способ победы над COVID-19 в РФ – Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:08

Биолог рассказал, как победить коронавирус в России

РИА Новостивчера в 18:34

Биолог рассказал, что поможет России победить коронавирус

ТК Звездавчера в 21:25

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Известиявчера в 20:01

Биолог назвал меры, которые помогут справиться с эпидемией коронавируса

Life.ruвчера в 19:21

Биолог назвал главные условия победы над коронавирусом

РЕН ТВвчера в 21:32
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Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Энергетика

Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель.
RT на русском 04:24
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Известия вчера в 21:25
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Глава республики Коми ушел в отставку

2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов ушел в отставку.
МонаВиста вчера в 11:20
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM вчера в 05:40
Экономика

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
РБК 05:06
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета 01:46
Общество

Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

Примечания 03:05
Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

CarsWeek.ru вчера в 03:52
Политика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие

Истребители ТОФ провели совместные учения с бомбардировщиками ВКС

Совместные учения провели экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС).
РЕН ТВ вчера в 20:56
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Армия и оружие

«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet

НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 03:35
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля

На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Новая жизнь (Еманжелинск) 03:09
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.
Life.ru 03:30
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Сергей Викторович Нетёсов
Российский биолог
Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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