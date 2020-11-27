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Биолог назвала недостаток вакцин от коронавируса

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Наиболее эффективные вакцины от коронавирусной инфекции подразумевают два этапа введения препарата, однако это многократно повышает риски того, что пациент не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19

Наиболее эффективные вакцины от COVID-19 в настоящее время подразумевают два этапа введения препарата, однако наличие второго этапа многократно повышает риски того, что вакцинированный не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости19:02
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Назван основной недостаток вакцин от коронавируса

RT на русском21:38
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Биолог назвала неожиданную проблему с испытаниями вакцин от COVID-19

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Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19

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Биолог выделила главный недостаток вакцин от коронавируса

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Биолог рассказала о ключевом недостатке вакцин от коронавируса

РЕН ТВ20:03
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Биолог назвала недостаток вакцин от коронавируса

РБК20:36
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Биолог выделила ключевой недостаток вакцин от коронавируса

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Выход игровых консолей сильно ограничил возможности TSMC выпускать процессоры AMD

Компания AMD в рамках подготовки к анонсу новых игровых консолей Sony и Microsoft вынуждена была увеличить объёмы заказов на производство 7-нм чипов на 15 %, но как можно судить по ситуации в рознице, дефицита это избежать не помогло.
Выход игровых консолей сильно ограничил возможности TSMC выпускать процессоры AMD
3DNews23:49

Вера шведов в способность властей сдержать коронавирус упала ниже 50%

Шведы утрачивают веру в правильность выбранной властями стратегии борьбы с распространением коронавируса, предполагающей ставку на приобретенный населением коллективный иммунитет, сообщил Bloomberg.
Forbesвчера в 06:55

Киев расширил перечень не признаваемых паспортов РФ

Украина расширила перечень не признаваемых Киевом паспортов Российской Федерации, выданных жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в управлениях МВД по Ростовской области и Краснодарского края.
Известия25 ноября в 11:07

ЦБ и Минфин подтвердили позиции по возможности ухудшения санкционной атмосферы

ЦБ и Минфин подтвердили позиции по возможности ухудшения санкционной атмосферы Минфин и Банк России вчера впервые за долгие месяцы подтвердили свои позиции в отношении перспектив развития санкционных рисков.
Коммерсантъ17:45

Рабочие и служащие чаще остальных заражаются коронавирусом в Петербурге

Ирина Чхинджерия, занимающая пост начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора, поделилась информацией о наиболее "заразных" профессиях в Северной столице.
Evo-rus.comвчера в 10:41

Инвестиции в «Енисейскую Сибирь» с присоединением Приангарья вырастут до 4 трлн рублей

Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей, то с проектами Иркутской области их количество увеличится до 53 проектов на общую сумму более 4 трлн рублей.
ТАССвчера в 10:52

Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — приводит агентство выдержку из документа.
Ведомостивчера в 12:59

Северодвинская налоговая: плательщиков ЕНВД снимут с учета 31 декабря 2020 года

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
БеломорКанал24 ноября в 02:42

РФС не рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России

Российский футбольный союз не рассматривает кандидатуру туркменского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
Turkmenportalвчера в 11:50

Алтайский крайсовпроф обратился к Виктору Томенко с просьбой помочь увеличить зарплаты

Представители профсоюзов просят повлиять на переговоры с правительством и работодателями Алтайский крайсовпроф составил обращение к главе региона Виктору Томенко, чтобы побудить краевое правительство пересмотреть свою позицию по переговорам о заработной плате во внебюджетном секторе экономики.
АМИТЕЛ23:02

Биолог назвала недостаток двухкомпонентных вакцин от коронавируса

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса предполагают два этапа введения препарата, однако пациент может не сделать вторую прививку и свести на нет эффект от вакцины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
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Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где на территории бывшего комбината ООО «Усольехимпром» идут работы по устранению накопленного вреда.
Lenta.ru18:08

Участница «Битвы экстрасенсов» обвинила Сергея Сафронова в вымогательстве

Телеведущий Сергей Сафронов подаст в суд на участницу программы "Битва экстрасенсов" Алину Вердиш из-за ее слов о больших суммах, которые он якобы требовал от участников за победу в проекте.
Газета.Ruвчера в 11:39

Эксперт Биезбардис назвал способ сохранить накопления россиян при смене НПФ

Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, известный аналитик из компании «Сафмар» назвал способ, позволяющий гражданам сохранить денежные средства при смене негосударственного пенсионного фонда.
Evo-rus.comвчера в 01:28

SanDisk меняет название

Корпорация SanDisk, в 2016 году купленная корпорацией Western Digital, сообщила об изменении формы и названия.
iXBT.comвчера в 04:30