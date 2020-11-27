Биолог назвала недостаток вакцин от коронавируса
Наиболее эффективные вакцины от коронавирусной инфекции подразумевают два этапа введения препарата, однако это многократно повышает риски того, что пациент не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины.В источнике
С чего всё началось
Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19
Наиболее эффективные вакцины от COVID-19 в настоящее время подразумевают два этапа введения препарата, однако наличие второго этапа многократно повышает риски того, что вакцинированный не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости19:02
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