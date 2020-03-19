Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБиолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации. Так, если коронавирусной инфекцией переболеют 70% населения страны, у большинства людей появятся антитела, которые способны побороть вирус.
Читать в источнике
Комментировать216
с чего всё началось

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
РИА Новости03:12

Подробнее о событии

Биолог назвала два условия прекращения пандемии коронавируса

РБК05:45

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Взгляд.ру03:37

Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса

Lenta.ru04:33

Названы условия прекращения пандемии коронавируса COVID-19

Московский Комсомолец04:23

Профессор назвала условия для остановки пандемии коронавируса

Известия04:15

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

RT на русском05:15

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

РИА Новости03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости вчера в 07:48
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Общество

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Российская газета 06:58
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Здоровье

В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Аргументы и факты - Иваново 06:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском 03:12
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Космос

Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Космический телескоп Hubble сделал снимок облака, где образуются гигантские звезды.
МИР 24 03:16
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

Российские знаменитости решили не оставаться в стороне от происходящего и присоединились к флешмобу #мойдодырчеллендж в Instagram.
ФедералПресс 04:46
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Экономика

Греф не исключил рост доллара до 100 рублей

По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
НТВ 17 марта в 13:00
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости вчера в 12:12
Политика

Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ

Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Российская газета 07:46
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
МР7.ру 02:29
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Общество

В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина

Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Российская газета 05:27
Политика

Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
РБК 04:40
Футбол

Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 06:14
Экономика

Силуанов: ситуация в экономике развивается не лучшим образом

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в связи с ситуацией в экономике правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год.
Московский Комсомолец вчера в 04:13
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
BFM.ru вчера в 13:52
Армия и оружие

Хроники «перемирия»: каратели бьют по посёлкам ДНР из тяжёлого, обострение по всей линии фронта

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Широкая Балка, Глубокая Балка, Васильевка, Гольмовский, Железная Балка, Зайцево и поселок шахты им. «Гагарина».
Rusvesna.su вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное