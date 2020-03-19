Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.

с чего всё началось

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации. Так, если коронавирусной инфекцией переболеют 70% населения страны, у большинства людей появятся антитела, которые способны побороть вирус.

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