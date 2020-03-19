Коронавирус
RT на русскомБиолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации. Так, если коронавирусной инфекцией переболеют 70% населения страны, у большинства людей появятся антитела, которые способны побороть вирус.
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с чего всё началось
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.РИА Новости03:12
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Общество
Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Общество
Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии
Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Происшествия
Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Экономика
Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд
Космический телескоп Hubble сделал снимок облака, где образуются гигантские звезды.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Звезды российского шоу-бизнеса запустили флешмоб #мойдодырчеллендж
Российские знаменитости решили не оставаться в стороне от происходящего и присоединились к флешмобу #мойдодырчеллендж в Instagram.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Экономика
Греф не исключил рост доллара до 100 рублей
По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Политика
Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ
Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Политика
Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
Футбол
Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Силуанов: ситуация в экономике развивается не лучшим образом
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в связи с ситуацией в экономике правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год.
Происшествия
Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал
Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе
Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
Армия и оружие
Хроники «перемирия»: каратели бьют по посёлкам ДНР из тяжёлого, обострение по всей линии фронта
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Широкая Балка, Глубокая Балка, Васильевка, Гольмовский, Железная Балка, Зайцево и поселок шахты им. «Гагарина».