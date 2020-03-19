Коронавирус
РИА НовостиБиолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
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Общество
В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса
Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
Политика
Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Финансы
Банки России начали закрывать прием вкладов в долларах
Райффайзенбанк откажется от открытия новых и продления действующих долларовых вкладов из-за действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая экстренно снизила ставки практически до нулевого уровня.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Зубаревич: Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении
Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении, исправить ситуацию можно только экстренными мерами властей.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Спортсмена с подозрением на коронавирус госпитализировали в Геленджике
Спортсмена в Геленджике госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Общество
«Аэрофлот» отменяет рейсы в США, ОАЭ и Португалию
«Аэрофлот» до 30 апреля отменяет рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Общество
В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека
Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Общество
Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке
Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Культура
Медиахудожник из Баку нашел соратников в США, создал проект на Burning Man, и теперь о нем знает весь мир
Художники стали презентовать свои работы в разных странах, а в прошлом году участвовали в легендарном фестивале Burning Man.
Футбол
«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса
«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Интернет
Google заблокирует установку приложений не из Google Play
Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play.