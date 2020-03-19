Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБиолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Piter.tv04:37

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

РИА Новости03:12

Названы условия прекращения пандемии коронавируса COVID-19

Московский Комсомолец04:23

Профессор назвала условия для остановки пандемии коронавируса

Известия04:15

Названы условия прекращения коронавирусной пандемии

НТВ03:59

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Взгляд.ру03:37

Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса

Lenta.ru04:33
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Общество

В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
EastRussia вчера в 22:16
Политика

Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому.
Piter.tv вчера в 13:18
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Финансы

Банки России начали закрывать прием вкладов в долларах

Райффайзенбанк откажется от открытия новых и продления действующих долларовых вкладов из-за действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая экстренно снизила ставки практически до нулевого уровня.
Городовой 02:00
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Экономика

Зубаревич: Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении

Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении, исправить ситуацию можно только экстренными мерами властей.
Эхо Москвы 04:03
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Спортсмена с подозрением на коронавирус госпитализировали в Геленджике

Спортсмена в Геленджике госпитализировали с подозрением на коронавирус.
ЮГ Times 04:48
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Общество

«Аэрофлот» отменяет рейсы в США, ОАЭ и Португалию

«Аэрофлот» до 30 апреля отменяет рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон.
НТВ вчера в 16:41
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Общество

Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Общественное телевидение России 17 марта в 14:59
Общество

Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 02:23
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Общество

В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека

Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
PRO Город Кирово-Чепецк вчера в 11:33
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Общество

Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке

Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
РБК 03:39
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Культура

Медиахудожник из Баку нашел соратников в США, создал проект на Burning Man, и теперь о нем знает весь мир

Художники стали презентовать свои работы в разных странах, а в прошлом году участвовали в легендарном фестивале Burning Man.
66.ru 01:00
Футбол

«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Спорт-Экспресс 01:06
Интернет

Google заблокирует установку приложений не из Google Play

Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play.
The GEEK вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
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