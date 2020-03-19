Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБиолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации. Баранова пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус.
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с чего всё началось

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
РИА Новости03:12

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Биолог назвала два условия прекращения пандемии коронавируса

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Названы условия прекращения пандемии коронавируса COVID-19

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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Взгляд.ру03:37

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

РИА Новости03:12
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Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
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Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Политика

Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам

Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
News.ru 05:41
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Общество

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Космос

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РЕН ТВ вчера в 16:48
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 07:23
Общество

Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла закон, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
РИА Новости 06:09
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса

ФАН вчера в 12:32
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru вчера в 23:45
Технологии

Хакеры рассказали о новом кибероружии ФСБ

Группировка Digital Revolution сообщила, что ФСБ России якобы заказала новую программу, которая сможет атаковать соцсети.
Infox.ru 03:12
Экономика

Эксперты предрекли потерю работы для 25 млн человек из-за коронавируса

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Известия вчера в 12:44
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Происшествия

Экс-президенту Адвокатской палаты Башкирии предъявлено обвинение

Бывшему президенту Адвокатской палаты Башкирии предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Аргументы и Факты - Уфа 05:11
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Здоровье

В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом

Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:09
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Политика

Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.
RT на русском 04:11
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Общество

В Лондоне закрыли 40 станций метро из-за коронавируса

Martyn Wheatley / Globallookpress Оператор транспортной системы Лондона Transport for London сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 станций метро на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 03:12
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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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