Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.

с чего всё началось

Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации. Баранова пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус.

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