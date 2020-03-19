Коронавирус
Piter.tvБиолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса. Профессор Школы системной биологии GMU рассказала "РИА Новостям" о двух факторах, от которых это зависит. Одним из них является процесс эволюции коронавируса.
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с чего всё началось
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.РИА Новости03:12
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