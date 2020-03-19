Коронавирус

Piter.tvPiter.tvБиолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса. Профессор Школы системной биологии GMU рассказала "РИА Новостям" о двух факторах, от которых это зависит. Одним из них является процесс эволюции коронавируса.
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:09, Ашберн
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Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
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