Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса. По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.

с чего всё началось

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса. Профессор Школы системной биологии GMU рассказала "РИА Новостям" о двух факторах, от которых это зависит. Одним из них является процесс эволюции коронавируса.

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