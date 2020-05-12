Сильный и продолжительный иммунитет формируется только семи — восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

с чего всё началось

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проходили под руководством профессора Фан Ву (Fum Wu) в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений.

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

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