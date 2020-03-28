Коронавирус
Lenta.ruБиолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом
Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
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Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Космос
SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию
Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Общество
Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей
Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Авто
Российский завод Hyundai приостановит работу
Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека
В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
Футбол
«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат
«Барселона» все еще надеется прийти к согласию с футболистами в вопросе вероятного сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Наука
Как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Футбол
Луис Энрике назвал футболиста, близкого по таланту к Месси
Общество
За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей
Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Общество
Работникам дал рекомендации на нерабочую неделю Роструд
Роструд опубликовал рекомендации для работников и работодателей. Главное, что за нерабочие дни оплата труда не должно уменьшится.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
Общество