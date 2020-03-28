Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБиолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
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Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Lenta.ru15:38

«Глоток воды для марафонца»: ученый из США оценил российский препарат от коронавируса

ТК Звезда16:03

В США оценили решение России лечить больных коронавирусом лекарством от малярии

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Россия нашла препарат от коронавируса. Но враг будет повержен не полностью - профессор

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Эксперт рассказала о преимуществах российского препарата от коронавируса

Аргументы и Факты14:59

Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Взгляд.ру14:17

Профессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса

News.ru14:08
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Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости 21:24
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 26 марта в 13:18
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Кино

Оказывается, на ваш iPhone можно снимать кино и зарабатывать деньги. 5 примеров

Life.ru 10:30
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Космос

SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию

Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Популярная механика 06:45
Общество

Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей

Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
Lenta.ru 20:14
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Авто

Российский завод Hyundai приостановит работу

Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля.
Тарантас Ньюс 26 марта в 09:36
Происшествия

В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека

В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
Газета.Ru 06:02
Футбол

«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат

«Барселона» все еще надеется прийти к согласию с футболистами в вопросе вероятного сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Sports.ru 20:20
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 вчера в 05:51
Политика

Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb 17:28
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Футбол

Луис Энрике назвал футболиста, близкого по таланту к Месси

Sport24.ru 02:38
Общество

За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей

Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Деловое.ТВ 26 марта в 13:15
Общество

Работникам дал рекомендации на нерабочую неделю Роструд

Роструд опубликовал рекомендации для работников и работодателей. Главное, что за нерабочие дни оплата труда не должно уменьшится.
Вестник Брасовского района вчера в 00:29
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 00:30
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 13:25
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Общество

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru 16:47
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