Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

с чего всё началось

Доктор биологических наук Анча Баранова рекомендует не торопиться со скорейшим заболеванием коронавирусом, чтобы как можно скорее получить антитела. Необходимо дождаться эффективного лечения.

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