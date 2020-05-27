Коронавирус
МедиаПотокБиолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Доктор биологических наук Анча Баранова рекомендует не торопиться со скорейшим заболеванием коронавирусом, чтобы как можно скорее получить антитела. Необходимо дождаться эффективного лечения.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.РИА Новостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Биолог объяснила, почему не нужно стремиться переболеть коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 22:43
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Армия и оружие
В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
REGNUM вчера в 21:43
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 235 человек
Еще 235 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, сообщили 27 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 03:58
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 68 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:33
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Первая модель CheryExeed — среднеразмерный кроссовер TXL — должна выйти на наш рынок этим летом, а в следующем году в России появится флагман бренда, полноразмерный кроссовер VX.
Автоновости дня 25 мая в 08:07
Экономика
Цены на новостройки в мае выросли в 62 городах России
Стоимость 1 кв. м на рынке новостроек России в среднем увеличилась на 2,3% за май 2020 года, при этом рост зафиксирован в 62 городах.
ТАСС 03:08
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
Авто
BMW представила обновленный BMW 5-Series
Берлин, 27 мая 2020, 10:50 — REGNUM Немецкая компания BMW официально представила обновленный седан BMW 5-Series.
REGNUM 03:50
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33
Здоровье
О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог
О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва».
Live24 01:43
Здоровье
Суд оштрафовал ЦГКБ №1 из-за вспышки коронавируса
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ЦГКБ № 1 виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
РБК Екатеринбург 02:13
Общество
Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве
В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.
Вечерняя Москва 03:36
Финансы
Россияне массово забрали валюту из банков
Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов.
Lenta.ru 01:58
Экономика
В Петербурге Смольному разрешили нарастить резервный фонд
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM Исполнительная власть Петербурга получила разрешение нарастить резервный фонд ради борьбы с коронавирусом.
REGNUM 04:12
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Происшествия
В Крыму за сутки 24 человека вылечились от коронавируса
За сутки в Крыму выписали 24 пациента, которые выздоровели после коронавируса.
Вести Крым 03:13
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов
С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 24 мая в 13:38