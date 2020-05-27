Коронавирус
Газета.RuБиолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме. Об этом рассказала профессор американского университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.РИА Новости21:06
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