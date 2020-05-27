Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБиолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме. Об этом рассказала профессор американского университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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с чего всё началось

Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
РИА Новости21:06

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Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом

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Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

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Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

РИА Новости21:06

Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Газета.Ru21:42

Биолог посоветовала проверить три системы организма после COVID-19

Российская газета21:25

Переболевшим COVID рассказали, какие органы стоит проверить

URA.Ru21:08

Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

Московский Комсомолец21:53
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Культура

Emin подтвердил сроки проведения фестиваля «ЖАРА — 2020»

Баку, 26 мая 2020, 15:32 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку планируют провести в этом году без изменения сроков.
REGNUM 08:32
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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Политика

Путин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
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Кино

Вышел тизер финального сезона сериала «Тьма»

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона сериала «Тьма» режиссера Барана бо Одара.
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем Maurice Richard Trophy, который полагается тому, кто забил больше всех голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Коммерсантъ 19:36
Армия и оружие

Подводный беспилотник «Посейдон» впервые запустят осенью 2020 года

Осенью текущего года впервые пройдет пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон с борта атомной подводной лодки Белгород.
iReactor 03:15
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Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
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Футбол

Экс-голкипер «Ювентуса» назвал правило пяти замен преимуществом клуба

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф выразил мнение, что введение правила о возможности совершать до пяти замен за матч станет козырем туринцев в борьбе за чемпионство в Серии А. — «Ювентус» будет иметь преимущество с возможностью сделать пять замен, поскольку у них есть обширный и очень сильный состав.
Матч ТВ 22:29
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Здоровье

Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье

В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Здоровье

Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции

Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Общество

ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Zabnews.ru 20:33
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Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
Известия 12:49
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
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Игры

В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain

Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
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Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском 21:15
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Здоровье

Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.
РИА Новости 20:59
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч 14:11
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Экономика

Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
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Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings 12:38
Наука

Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров

Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.
News.ru 11:44
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Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
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