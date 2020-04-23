Коронавирус
РБКБиолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова. Ее слова передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.РИА Новостивчера в 22:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания: «пандемии будут продолжаться»
Московский Комсомолецвчера в 22:56
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
Из-за коронавируса 100 тысяч омичей могут потерять работу
Сегодня, 23 апреля, на заседании Заксобрания глава региона Александр Бурков, рассказал, что в ближайшее время из-за пандемии коронавируса эксперты прогнозируют рост безработицы.
АиФ Омск 02:00
Общество
В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:31
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20
На Сахалине число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло с 19 до 20.
Известия 01:57
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Здоровье
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19
Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 02:30
Футбол
«Ньюкасл» интересуется Кавани, Виллианом и Мертенсом
По данным источника, клуб следит за нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, полузащитником «Челси» Виллианом, а также нападающим «Пари Сен Жермен» Эдинсоном Кавани.
Чемпионат вчера в 23:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Происшествия
«Ищут хоть что-то»: в доме у подозреваемой по делу Шеремета идет обыск
Сотрудники МВД Украины обыскивают дом детского хирурга Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украина.ру 02:46
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 21 апреля в 04:23
Армия и оружие
Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»
Россия проведет еще около десяти испытательных запусков новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Авто
АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок
О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
SpeedMe вчера в 10:07
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество
Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области
В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск».
АиФ Новосибирск вчера в 09:35
Здоровье
В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции
Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Кино
Фрэнсис Лоуренс начал работу над приквелом «Голодных игр»
Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил, что начались съемки и работа над приквелом «Голодных игр», который так ждали многие фанаты трилогии.
Live24 вчера в 05:20