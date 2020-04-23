Коронавирус

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Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова. Ее слова передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РИА Новостивчера в 22:06

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Биолог призвал людей изменить отношение к экологии. Иначе пандемия может повториться

Телеканал 360°01:11

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РБК00:30

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

РИА Новостивчера в 22:06

Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания: «пандемии будут продолжаться»

Московский Комсомолецвчера в 22:56

Смена стратегии: биолог рассказала, как избежать повторения пандемий

РЕН ТВвчера в 22:41

Биолог предсказала после COVID-19 новую пандемию: «Через два года»

Царьградвчера в 22:12

Биолог посоветовала людям поменять стратегию выживания

News.ruвчера в 23:33
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Общество

Из-за коронавируса 100 тысяч омичей могут потерять работу

Сегодня, 23 апреля, на заседании Заксобрания глава региона Александр Бурков, рассказал, что в ближайшее время из-за пандемии коронавируса эксперты прогнозируют рост безработицы.
АиФ Омск 02:00
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Общество

В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:31
85
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20

На Сахалине число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло с 19 до 20.
Известия 01:57
Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
2K
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Хоккей

Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах

Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
4
Здоровье

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 02:30
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Футбол

«Ньюкасл» интересуется Кавани, Виллианом и Мертенсом

По данным источника, клуб следит за нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, полузащитником «Челси» Виллианом, а также нападающим «Пари Сен Жермен» Эдинсоном Кавани.
Чемпионат вчера в 23:30
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
937
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
87
Происшествия

«Ищут хоть что-то»: в доме у подозреваемой по делу Шеремета идет обыск

Сотрудники МВД Украины обыскивают дом детского хирурга Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украина.ру 02:46
Кино

Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»

На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 21 апреля в 04:23
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Армия и оружие

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»

Россия проведет еще около десяти испытательных запусков новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru вчера в 20:19
734
Общество

Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции

Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,4K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
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Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Авто

АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок

О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
SpeedMe вчера в 10:07
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
367
Общество

Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск».
АиФ Новосибирск вчера в 09:35
207
Здоровье

В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции

Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
366
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,5K
Кино

Фрэнсис Лоуренс начал работу над приквелом «Голодных игр»

Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил, что начались съемки и работа над приквелом «Голодных игр», который так ждали многие фанаты трилогии.
Live24 вчера в 05:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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