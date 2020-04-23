Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

с чего всё началось

Биолог добавила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Воронцова отметила, что необходимо сменить паразитарное существование по отношению к природе на симбиоз, однако для этого нужно выбрать другую стратегию человечества как вида.

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