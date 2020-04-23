Коронавирус
РБКБиолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Биолог добавила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Воронцова отметила, что необходимо сменить паразитарное существование по отношению к природе на симбиоз, однако для этого нужно выбрать другую стратегию человечества как вида.
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с чего всё началось
Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.РИА Новостивчера в 22:06
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Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания: «Пандемии будут продолжаться»
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
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В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
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«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
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Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
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