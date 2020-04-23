Коронавирус

РБКРБКБиолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Биолог добавила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Воронцова отметила, что необходимо сменить паразитарное существование по отношению к природе на симбиоз, однако для этого нужно выбрать другую стратегию человечества как вида.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РИА Новостивчера в 22:06

Подробнее о событии

Биолог призвал людей изменить отношение к экологии. Иначе пандемия может повториться

Телеканал 360°01:11

Биолог предсказала после COVID-19 новую пандемию: «Через два года»

Царьградвчера в 22:12

Биолог посоветовала людям поменять стратегию выживания

News.ruвчера в 23:33

Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания: «Пандемии будут продолжаться»

Московский Комсомолецвчера в 22:56

Смена стратегии: биолог рассказала, как избежать повторения пандемий

РЕН ТВвчера в 22:41

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РБК00:30

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

РИА Новостивчера в 22:06
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
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Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
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Шоу-бизнес

Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
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Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,4K
Общество

В Калужской области 415 человек лечатся от коронавируса

По состоянию на 10:00 23 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 437, вечером 22 апреля таковых было 383.На данный момент выздоровели 14 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 04:05
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Общество

В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 23 апреля в России выявлено 62 773 случая заболевания Covid-19, сообщил Опершатаб.
Readovka.ru 03:45
Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
2,1K
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:37
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Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Здоровье

В Прикамье разработали три сценария развития пандемии коронавируса

В Пермском крае представили три сценария развития пандемии коронавируса.
В курсе.ру 02:29
9
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Футбол

Исполком УЕФА обсудит проведение соревнований на заседании в четверг

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг проведет заседание, которое будет посвящено текущему положению дел в европейских и национальных турнирах, прерванных из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 17:10
Происшествия

В кузбасской деревне загорелись семь домов

Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
1,8K
Происшествия

Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье

В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Хоккей

Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
News.ru 02:36
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
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Технологии

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
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