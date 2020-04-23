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с чего всё началось

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине четырех-пяти километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.

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