Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБиолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине четырех-пяти километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
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с чего всё началось

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РИА Новостивчера в 22:06

Подробнее о событии

Биолог призвал людей изменить отношение к экологии. Иначе пандемия может повториться

Телеканал 360°01:11

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РБК00:30

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РИА Новостивчера в 22:06

Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания: «Пандемии будут продолжаться»

Московский Комсомолецвчера в 22:56

Смена стратегии: биолог рассказала, как избежать повторения пандемий

РЕН ТВвчера в 22:41

Биолог предсказала после COVID-19 новую пандемию: «Через два года»

Царьградвчера в 22:12

Биолог посоветовала людям поменять стратегию выживания

News.ruвчера в 23:33
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
12
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
6
Армия и оружие

Россия начала экспорт боевой платформы «Бумеранг»

Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:29
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
31
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Обновлена география заболеваемости коронавирусом в Пензенской области

В Пензенской области новых пациентов с коронавирусной инфекцией, о положительных тестах на COVID-19 которых стало известно в четверг, 23 апреля, забирали из Каменки, села Лопатки Бессоновсокго района, сел Поим и Невежкино Белинского района и села Дигилевка Городищенского района.
Smi58.ru 04:42
Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Здоровье

Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек

В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm 04:31
Политика

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей говорится в сообщении чиновников В администрации президента Владимира Зеленского заметили, что делегация страны намерена создать рабочую группу с участием представителей пограничных и таможенных служб РФ и Украины, а также с посредниками ОБСЕ.
Piter.tv 02:34
11
Общество

Цифровые пропуска могут ввести в Челябинской области

По словам замгубернатора, цифровая система пропусков на территории Челябинской области может быть введена в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
U74.Ru 04:30
42
Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
19
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
5
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
194
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
74
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
39
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели 28 человек

На Среднем Урале зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
УралПолит.Ru 03:41
6
Футбол

Экс-форвард ЦСКА Муса опроверг слухи о заражении коронавирусом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за «Ан-Наср», опроверг информацию о том, что заразился коронавирусом.
Матч ТВ 05:06
Интернет

«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров

Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
10
Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на бывшей жене

Сын Клим снова женился - причем на своей же бывшей супруге Евгении Остряковой.
Московский Комсомолец 05:44
3
Энергетика

Цены на нефть начали резко расти

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
Рамблер вчера в 12:22
79
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
108
Происшествия

Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
8
Общество

Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето

Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
1
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Lenta.ru 02:40
30
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