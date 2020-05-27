Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

с чего всё началось

Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит. Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме.

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