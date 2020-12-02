Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19 людей
Преждевременное старение организма - одно из вероятных последствий коронавируса даже в легкой форме, предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ее слова передает РИА "Новости".В источнике
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«Даже в легкой форме»: биолог раскрыла неожиданное последствие COVID-19
Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости19:17
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