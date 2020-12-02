Мосгорсуд не признал давление на Ефремова со стороны его бывшего адвоката Пашаева

«Было согласовано»: Пашаев объяснил обвинения защитников Ефремова в свой адрес Ефремов в тексте апелляционной жалобы заявил, что его бывший адвокат Пашаев оказывал на него давление, что повлияло на его позицию в ходе разбирательства в первой инстанции.