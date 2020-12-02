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Газета.Ru
Газета.Ru

Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19 людей

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Общественная служба новостей
Преждевременное старение организма - одно из вероятных последствий коронавируса даже в легкой форме, предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ее слова передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Даже в легкой форме»: биолог раскрыла неожиданное последствие COVID-19

Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
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Как избежать раннего старения из-за коронавируса. Объяснение врача-инфекциониста

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«Приближает старость»: названо пугающее последствие коронавируса

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Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

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