Коронавирус
Моя Москва.онлайнБиолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.
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с чего всё началось
Специалист отметил, что коронавирус отличается от гриппа в том числе повышенной способностью передаваться от человека к человеку. При этом люди «делятся» инфекцией еще до появления симптомов. По словам Нетёсова, число бессимптомных носителей COVID-19 может превышать 50%.Известиявчера в 20:01
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Здоровье
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У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
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Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
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Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.