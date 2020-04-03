Специалист отметил, что коронавирус отличается от гриппа в том числе повышенной способностью передаваться от человека к человеку. При этом люди «делятся» инфекцией еще до появления симптомов. По словам Нетёсова, число бессимптомных носителей COVID-19 может превышать 50%.

с чего всё началось

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

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