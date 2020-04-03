Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнБиолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия». Он подчеркнул, что нужно ускорить проверку граждан и неукоснительно соблюдать карантин.
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Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Специалист отметил, что коронавирус отличается от гриппа в том числе повышенной способностью передаваться от человека к человеку. При этом люди «делятся» инфекцией еще до появления симптомов. По словам Нетёсова, число бессимптомных носителей COVID-19 может превышать 50%.
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В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

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В России зарегистрировали новую тест-систему, выявляющую коронавирус

Новую тест-систему, выявляющую коронавирус зарегистрировали в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

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Сергей Викторович Нетёсов
Российский биолог
Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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