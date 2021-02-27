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Газета.Ru
Газета.Ru

Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят острую фазу коронавируса, а женщины дольше испытывают последствия болезни. Об этом заявила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет RT.В источнике
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С чего всё началось
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия
 рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов.
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Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин

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