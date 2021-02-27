Мужчины тяжелее переносят острую фазу коронавируса, а женщины дольше испытывают последствия болезни. Об этом заявила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет RT.

С чего всё началось Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов. РИА Новости 12:10