Сильный и продолжительный иммунитет формируется только семи — восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

с чего всё началось

Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. По ее словам, сильный иммунитет зачастую получают пациенты, которые перенесли заболевание в тяжелой форме.

Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

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