Коронавирус
ИзвестияБиолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. По ее словам, сильный иммунитет зачастую получают пациенты, которые перенесли заболевание в тяжелой форме.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Сильный и продолжительный иммунитет формируется только семи — восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.РИА Новостивчера в 21:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 22:22
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК вчера в 11:09
Происшествия
ЧП на Лене
SakhaLife.ru 00:02
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС вчера в 04:31
Общество
Больше трети россиян экономят на еде в период самоизоляции
Более трети россиян (35%) стали придерживаться режима экономии на еде в период самоизоляции.
Накануне.Ru 00:49
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Пять человек погибли в результате пожара 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий».
Известия 00:51
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 10 мая в 00:05
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Общество
В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
Коронавирус за последние сутки выявили еще у девяти жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:53
Происшествия
При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек
В Ставропольском крае местный житель бросил гранату к шумевшим соседям, в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.
Главный региональный вчера в 04:55
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
Общество
На Сахалине введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда в регион, сообщается на сайте губернатора и правительства области.
РБК 00:17
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК вчера в 14:05
Общество
Владимир Путин: Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
Орловское информбюро вчера в 10:23
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
Единоборства
Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
FightCard.ru 10 мая в 00:54
Армия и оружие
Сотни военных НАТО замечены у самой российской границы
Сотни американских и британских военных замечены у границ Калининградской области.
Avia.pro 00:23
Политика
Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко
В условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Евразия Daily 00:39
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 10:12
Общество
Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми
Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин во время онлайн-обращения к жителям страны заявил о новых выплатах семьям во время пандемии коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 09:45
Футбол
Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»
Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru вчера в 12:14
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости вчера в 08:41