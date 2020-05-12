Коронавирус

ИзвестияИзвестияБиолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. По ее словам, сильный иммунитет зачастую получают пациенты, которые перенесли заболевание в тяжелой форме.
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с чего всё началось

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Сильный и продолжительный иммунитет формируется только семи — восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РИА Новостивчера в 21:05

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Биолог объяснила процесс формировании иммунитета против коронавируса

РБКвчера в 23:52

Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

Известиявчера в 22:57

Биолог рассказала, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Газета.Ruвчера в 21:49

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

URA.Ruвчера в 22:23

Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу

Комсомольская правдавчера в 22:22

Биолог рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу

RT на русскомвчера в 22:26

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

РИА Новостивчера в 21:05
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК вчера в 11:09
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Происшествия

ЧП на Лене

SakhaLife.ru 00:02
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС вчера в 04:31
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Общество

Больше трети россиян экономят на еде в период самоизоляции

Более трети россиян (35%) стали придерживаться режима экономии на еде в период самоизоляции.
Накануне.Ru 00:49
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

Пять человек погибли в результате пожара 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий».
Известия 00:51
2
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.
Известия вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда 10 мая в 00:05
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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

Коронавирус за последние сутки выявили еще у девяти жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:53
Происшествия

При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек

В Ставропольском крае местный житель бросил гранату к шумевшим соседям, в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.
Главный региональный вчера в 04:55
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
5,2K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
1,1K
Общество

На Сахалине введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда в регион, сообщается на сайте губернатора и правительства области.
РБК 00:17
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Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК вчера в 14:05
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Общество

Владимир Путин: Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

Орловское информбюро вчера в 10:23
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Политика

Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет

Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
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Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 10 мая в 00:54
Армия и оружие

Сотни военных НАТО замечены у самой российской границы

Сотни американских и британских военных замечены у границ Калининградской области.
Avia.pro 00:23
Политика

Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко

В условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Евразия Daily 00:39
Наука

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
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Здоровье

Названы пять способов профилактики коронавируса

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 10:12
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Общество

Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми

Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин во время онлайн-обращения к жителям страны заявил о новых выплатах семьям во время пандемии коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 09:45
Футбол

Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»

Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru вчера в 12:14
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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