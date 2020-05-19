Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека.

с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.

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