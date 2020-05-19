Коронавирус
REGNUMБиолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека.Парламентская газетавчера в 17:00
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Эпидемия коронавируса закончится, когда в стране не будет ни одного больного человека, сообщила учёный
Парламентская газетавчера в 19:07
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Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru вчера в 16:15
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
Нижегородский гидроузел сильно затянули
Как стало известно "Ъ", строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ) отложено до середины 2021 года, следует из письма вице-премьера Марата Хуснуллина президенту РФ Владимиру Путину (копия письма от 30 апреля есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России вчера в 09:16
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия 16 мая в 18:20
Здоровье
Назван самый опасный для молодежи симптом коронавируса
Первым и последним симптомом коронавирусной инфекции может стать инсульт.
Волгоградская правда вчера в 07:24
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Экономика
ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Авто
В России дебютировала новая «ГАЗель»
Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Иван Жидков объяснил отказ платить алименты на сына
Городовой вчера в 08:09
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru вчера в 13:19
Путешествия
Названа дата открытия для российских туристов Турции
ToDay News Ufa вчера в 04:17
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Комсомольская правда 17 мая в 23:30