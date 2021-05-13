Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В источнике
С чего всё началось
Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
Согласно официальной статистике, в России около 10 миллионов граждан получили две дозы вакцины "Спутник V", то есть доля вакцинированных составляет менее 10% от населения. "При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", - считает Баранова.
РИА Новости20:05