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Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В источнике
РИА Новости
Вечерняя Москва
ФАН
РЕН ТВ
Lenta.ru
Mockva.ru
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Общественная служба новостей
RuNews24.ru
Gazeta.SPb

С чего всё началось

Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад

Согласно официальной статистике, в России около 10 миллионов граждан получили две дозы вакцины "Спутник V", то есть доля вакцинированных составляет менее 10% от населения. "При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", - считает Баранова.
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