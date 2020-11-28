Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса
Последствием пандемии коронавируса может быть снижение рождаемости, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эксперт сослалась на статью американского журнала, в котором была проанализирована соответствующая статистика.В источнике
С чего всё началось
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рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
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