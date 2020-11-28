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Известия

Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса

Последствием пандемии коронавируса может быть снижение рождаемости, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эксперт сослалась на статью американского журнала, в котором была проанализирована соответствующая статистика.В источнике
С чего всё началось
Об этом в прямом эфире на своем канале в YouTube
 рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Lenta.ru16:06
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РБК

Биолог связала падение рождаемости с пандемией

РБК19:19
URA.Ru

Биолог рассказала о странном последствии пандемии коронавируса

URA.Ru18:45
Lenta.ru

Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

Lenta.ru16:06
РИА Новости

Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

РИА Новости17:56
Московский Комсомолец

Биологи заявили, что коронавирус вызвал снижение рождаемости

Московский Комсомолец17:48
РЕН ТВ

Пандемию коронавируса уличили в нанесении удара по рождаемости

РЕН ТВ16:42
Газета.Ru

Биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением

Газета.Ru18:35

Минздрав ответил чиновнице, которая пожаловалась на неоказание медицинской помощи

«Решения медиков скорой помощи, врачей и медицинского персонала медицинских учреждений, в которые обращались жительница региона и члены ее семьи, в каждой ситуации также признаны соответствующими регламентам и достаточными для оказания медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациента», — ответили в ведомстве.
Вечерние Ведомости06:49

Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу

По результатам проведенного среди россиян опроса, самым нежелательным представителем отечественного бизнеса на новогодних шоу стал певец Валерий Меладзе, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com06:16

Украинским оккупантам обрубили свет и воду на Донбассе

Кроме того, нашими системами видеонаблюдения зафиксировано 9 фактов проведения украинскими боевиками инженерных работ на позициях в районах н. п. Шумы, Пески, Водяное, Дзержинск, Марьинка и Ленинское, в нарушение первого пункта условий перемирия.
Rusvesna.su27 ноября в 09:10

СК задержал третьего фигуранта дела о смерти жителя Волгограда из-за ссоры в чате

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РАПСИ27 ноября в 09:17

МИД РФ осудил планы Санду добиться вывода российских войск из Приднестровья

Мария Захарова, официальный представитель МИД России сообщила, что заявление, сделанное избранным президентом Молдавии Майей Санду о том, что Российская Федерация должна вывести своих военнослужащих из Приднестровья подрывает все проделанные усилия по мирному урегулированию.
Evo-rus.com27 ноября в 14:01