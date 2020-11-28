Минздрав ответил чиновнице, которая пожаловалась на неоказание медицинской помощи

«Решения медиков скорой помощи, врачей и медицинского персонала медицинских учреждений, в которые обращались жительница региона и члены ее семьи, в каждой ситуации также признаны соответствующими регламентам и достаточными для оказания медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациента», — ответили в ведомстве.