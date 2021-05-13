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Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В источнике

С чего всё началось

Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад

Согласно официальной статистике, в России около 10 миллионов граждан получили две дозы вакцины "Спутник V", то есть доля вакцинированных составляет менее 10% от населения. "При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", - считает Баранова.
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