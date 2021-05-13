Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно.В источнике
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Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости20:36