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Биометрию включат в мобильные приложения банков по распоряжению ЦБ

ЦБ обяжет банки добавить в мобильные приложения биометрию.
BFM.ru
По словам участников рынка, сегодня через мобильные приложения оформляются основная часть вкладов и заметная доля кредитов.
Коммерсантъ
Реализация функции потребует 10–15 млн рублей на соответствующую доработку приложения собственными силами или с привлечением подрядчиков, отметила в разговоре с изданием исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Forbes
По данным Банка России, в ЕБС зарегистрировано всего 236 400 пользователей.
Секрет фирмы

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Центробанк обяжет российские банки включить биометрию в мобильные приложения
66.ru23:04
«Коммерсантъ»: ЦБ заставит банки добавить в приложения биометрию
Московский Комсомолец08:25
ЦБ хочет вписать биометрию в мобильные приложения банков для выдачи кредитов
Lenta.ru07:00
ЦБ обяжет банки добавить в приложения биометрию
Forbes06:01
Биометрию включат в мобильные приложения банков по распоряжению ЦБ
BFM.ru09:03
«Коммерсант»: ЦБ поставит ультиматум российским банкам
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