В отчёте сказано, что производитель поставил перед собой амбициозную цель отгрузить всего не менее 15 миллионов своих складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Ожидается, что два флагманских телефона со складными экранами будут представлены официально в августе, а их продажа стартует в конце того же месяца.