Реализация функции потребует 10–15 млн рублей на соответствующую доработку приложения собственными силами или с привлечением подрядчиков, отметила в разговоре с изданием исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
В отчёте сказано, что производитель поставил перед собой амбициозную цель отгрузить всего не менее 15 миллионов своих складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Ожидается, что два флагманских телефона со складными экранами будут представлены официально в августе, а их продажа стартует в конце того же месяца.