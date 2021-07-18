Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов.
Правозащитник Иван Мельников направил письмо на имя главы Управления собственной безопасности МВД РФ Александра Макарова с просьбой провести проверку законности задержания журналистки издания "Лента.ру" Анастасии Завьяловой.
В компании убеждены, что машины могут издавать лязгающий звук, и что водители могут столкнуться с некорректной управляемостью и перекосом заднего колеса, а этов свою очередь повышает риск возникновения ДТП.