Марка Ford отзывает более 850 тыс. автомобилей по всему миру

В компании убеждены, что машины могут издавать лязгающий звук, и что водители могут столкнуться с некорректной управляемостью и перекосом заднего колеса, а этов свою очередь повышает риск возникновения ДТП.