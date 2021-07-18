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Биотехнолог Кулиш назвал рост антител IgM симптомом трудноизлечимого «длинного COVID»

Состояние, при котором у человека растет уровень антител IgM, но показатель IgG не увеличивается, называется «длинный ковид».
Телеканал 360°
Специалист пояснил, что всего существует два типа антител — IgM и IgG.
Life.ru
Количество антител IgM увеличивается вскоре после заражения и незначительно уменьшается после выздоровления, тогда как антитела IgG выступают в качестве длительной защиты организма.
Smotrim.ru
Именно по ним видно, что человек перенес заболевание или сделал прививку.
Российская газета

С чего всё началось

Об этом в эфире «Радио России» заявил
 профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

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