Транспорт
ИнтерфаксБирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Москвичи смогут пройти бесплатную диагностику рака шеи и головы
Как сообщает телеканал «360», МОНИКИ поддержал ежегодную неделю, в течение которой проводят диагностику онкологии головы и шеи.
Политическая Экспертиза 04:28
Политика
Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.
РИА Новости 15:27
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Происшествия
Генпрокуратура заступилась за арестованных нижегородских медиков
Генеральная прокуратура внесла апелляционное представление, где просит изменить меру пресечения для нижегородских медиков.
Православие и Мир 07:30
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
Автоновости дня вчера в 22:10
Политика
США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
RT на русском 17:54
Политика
Пенс заявил о готовности США «защищать союзников»
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
RT на русском 19:00
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Футбол
Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»
Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
ODDS.ru 00:37
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Происшествия
В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
Восток-Медиа вчера в 13:34
Футбол
«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм
Бельгийский "Генк" сумел ответить лишь одним мячом Джона Лукуми уже при счете 3:0. Также после первого тайма "Аякс" выигрывает у "Лилля" в Голландии, единственный гол в матче забил бывший футболист "Спартака" Квинси Промес.
Bobsoccer 15:55
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Происшествия
В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев
Суд в Неваде приговорил двух граждан Нидерландов к лишению свободы сроком на 10 дней за попытку незаконного проникновения на секретную базу «Зона 51», пишет Las Vegas Review-Journal.
Известия 18:15
Хоккей
Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»
На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ 13:18
Экономика
Глава Приморья попросил выделить 370 млн рублей на восстановление сельского хозяйства
Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям региона.
ТАСС 13:28
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
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Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Футбол
Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
РИА Новости 18:42
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Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
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