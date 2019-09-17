Транспорт
ИнтерфаксБирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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с чего всё началось
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью радио «Вести FM» заявил, что тротуарную плитку в столице перекладывают, если обнаруживают брак и делают это не за счет города, а «только за счет бракодела, который ее положил».Моя Москва.онлайн05:39
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