Экономика
RT на русскомГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 23:47, Вашингтон
Космос
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru вчера в 21:08
Политика
Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели
Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 22:51
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° 19:49
Экономика
ПФР одобрил новую пенсионную реформу
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений, даже не изучая ее.
Инвест-Форсайт вчера в 08:11
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Кино
Представлен актерский состав второго сезона «Грязного Джона»
Напомним, что в первом сезоне "Грязного Джона", представленном зрителям в ноябре 2018 года, главные роли исполнили Конни Бриттон и Эрик Бана.
Kinonews.ru 03:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Космос
Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне
Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
Известия 17:04
Наука
Учёные создали из бактерий электрическую цепь
Газета DAILY 12:23
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.
РБК 23:23
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости 17:17
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Автоновости дня 08:43
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Общество
Беглов пообещал увеличить туристический поток в Петербург
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.
АБН 15:49
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия 18:34
Политика
Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией
Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.
ФАН вчера в 22:38
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42