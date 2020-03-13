Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Здоровье В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19 Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Здоровье Дерипаска призвал немедленно закрыть Россию на полный карантин В России предлагают ввести карантин на 60 дней - по мнению Олега Дерипаски, нужно закрыть все границы и отменить мероприятия.

Здоровье Названы тяжелые последствия коронавируса Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

Общество Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

Футбол Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.