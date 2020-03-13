Экономика
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Общество
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 250 человек
Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Авто
Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн
Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Здоровье
Дерипаска призвал немедленно закрыть Россию на полный карантин
В России предлагают ввести карантин на 60 дней - по мнению Олега Дерипаски, нужно закрыть все границы и отменить мероприятия.
Музыка
Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Политика
Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса
Общество
В Петербурге введен запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Это было сделано из-за вероятности распространения коронавируса.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Футбол
Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
Армия и оружие
Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу 12 марта
Российские и турецкие военные продолжат переговоры по сирийской провинции Идлиб 12 марта, говорится на сайте Министерства национальной обороны Турции.
Футбол
Роналдиньо стал главным героем тюремного турнира в Парагвае
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.