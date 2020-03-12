Коронавирус
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБК12 марта в 17:22
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Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
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НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
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Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
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«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
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Комиссия атлетов просит ВФЛА разъяснить позицию по ограничению на ОИ
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призвала федерацию разъяснить свою позицию относительно ограниченного допуска российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпийские игры-2020 и чемпионат Европы, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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В Ираке при обстреле военной базы коалиции пострадали пять человек
В Ираке в результате ракетного обстрела базы «Эт-Таджи», где находятся британские и американские военнослужащие, пострадали трое военных коалиции и двое иракцев.
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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Хоккей
«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина
Вспышка коронавируса началась в Китае, но охватила весь мир. Ранее КХЛ опровергла снятие "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Режим «повышенной готовности» из-за коронавируса ввели в Кузбассе
Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение, чтобы ограничить распространение новой инфекции COVID-19.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Игры
Владельцы PS4 взбесились из-за анонса Horizon Zero Dawn на PC
Под твитом Guerilla Games, анонсирующим выход игры на PC, разгорелся пожар: владельцы PS4 всячески выказывают разочарование произошедшим, обвиняют разработчиков в ложной рекламе из-за пометки «Only on PlayStation» на коробке, угрожают перейти на PC, чтобы пиратить, и даже крушат свои же консоли PS4 в знак протеста.
Биатлон
Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Политика
Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Здоровье
Российские власти усиливают меры по сдерживанию коронавируса
Россия с понедельника ограничивает авиасообщение с Европой, до этого времени, сегодня и завтра, в аэропортах и на вокзалах будут усилены меры контроля – проверять будут как россиян, так и иностранцев.
Биатлон
Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира.
Армия и оружие
Противолодочные самолёты РФ совершили полёт над двумя океанами
Ранее NEWS.ru писал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
Общество
С понедельника российские авиакомпании приостановят полеты в Европу
Уже с сегодняшнего дня и до 16 марта авиакомпания сократила количество полетов в Прагу и Копенгаген по решениям властей Чехии и Дании.
Общество
В Калининградской области введут режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности будет введен в Калининградской области в связи с коронавирусом, 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Технологии
Microsoft выпустила новый патч для Windows 10
Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Футбол
Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник
В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Футбол
Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»
Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».