Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Читать в источнике
Комментировать901
с чего всё началось
Как отмечает
 CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК12 марта в 17:22

Подробнее о событии

Не так страшен кризис, как его малюют. Как российской экономике удастся все выдержать?

Телеканал 360°09:45

Чем рекордный обвал фондовых рынков может угрожать мировой экономике

RT на русскомвчера в 16:26

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новости12 марта в 16:38

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ruвчера в 02:31

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБК12 марта в 22:52

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАСС12 марта в 18:05

Фондовые рынки восстанавливаются после «черного четверга»

Ведомостивчера в 10:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Экономика

НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Газета.Ru 00:45
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:48
Спорт

Комиссия атлетов просит ВФЛА разъяснить позицию по ограничению на ОИ

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призвала федерацию разъяснить свою позицию относительно ограниченного допуска российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпийские игры-2020 и чемпионат Европы, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).
РИА Новости 09:56
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Армия и оружие

В Ираке при обстреле военной базы коалиции пострадали пять человек

В Ираке в результате ракетного обстрела базы «Эт-Таджи», где находятся британские и американские военнослужащие, пострадали трое военных коалиции и двое иракцев.
Коммерсантъ 11:40
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета 11:03
Хоккей

«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина

Вспышка коронавируса началась в Китае, но охватила весь мир. Ранее КХЛ опровергла снятие "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина.
Газета.Ru 11:41
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Общество

Режим «повышенной готовности» из-за коронавируса ввели в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение, чтобы ограничить распространение новой инфекции COVID-19.
ВашГород.ру 08:11
Происшествия

У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:46
Игры

Владельцы PS4 взбесились из-за анонса Horizon Zero Dawn на PC

Под твитом Guerilla Games, анонсирующим выход игры на PC, разгорелся пожар: владельцы PS4 всячески выказывают разочарование произошедшим, обвиняют разработчиков в ложной рекламе из-за пометки «Only on PlayStation» на коробке, угрожают перейти на PC, чтобы пиратить, и даже крушат свои же консоли PS4 в знак протеста.
Srnsk 11 марта в 15:32
Биатлон

Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

Нева Спорт 11:00
Общество

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Коммерсантъ 07:19
Политика

Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
РБК 06:49
Здоровье

Российские власти усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Россия с понедельника ограничивает авиасообщение с Европой, до этого времени, сегодня и завтра, в аэропортах и на вокзалах будут усилены меры контроля – проверять будут как россиян, так и иностранцев.
Эхо Москвы 11:06
Биатлон

Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие

Противолодочные самолёты РФ совершили полёт над двумя океанами

Ранее NEWS.ru писал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.
News.ru 11:36
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport вчера в 15:08
Общество

С понедельника российские авиакомпании приостановят полеты в Европу

Уже с сегодняшнего дня и до 16 марта авиакомпания сократила количество полетов в Прагу и Копенгаген по решениям властей Чехии и Дании.
FreeNews-Volga 11:15
Общество

В Калининградской области введут режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности будет введен в Калининградской области в связи с коронавирусом, 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Красная весна 11:33
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
Авто

В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Тарантас Ньюс 12 марта в 11:02
Технологии

Microsoft выпустила новый патч для Windows 10

Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Live24 05:26
Футбол

Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник

В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
Российская газета 11:43
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт вчера в 10:51
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Футбол

Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»

Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
Sport24.ru 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное