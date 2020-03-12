с чего всё началось

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Экономика НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.

Спорт Комиссия атлетов просит ВФЛА разъяснить позицию по ограничению на ОИ Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призвала федерацию разъяснить свою позицию относительно ограниченного допуска российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпийские игры-2020 и чемпионат Европы, наложенный Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Политика Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Хоккей «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина Вспышка коронавируса началась в Китае, но охватила весь мир. Ранее КХЛ опровергла снятие "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина.

Игры Владельцы PS4 взбесились из-за анонса Horizon Zero Dawn на PC Под твитом Guerilla Games, анонсирующим выход игры на PC, разгорелся пожар: владельцы PS4 всячески выказывают разочарование произошедшим, обвиняют разработчиков в ложной рекламе из-за пометки «Only on PlayStation» на коробке, угрожают перейти на PC, чтобы пиратить, и даже крушат свои же консоли PS4 в знак протеста.

Политика Путин подписал закон о поправках к Конституции Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Здоровье Российские власти усиливают меры по сдерживанию коронавируса Россия с понедельника ограничивает авиасообщение с Европой, до этого времени, сегодня и завтра, в аэропортах и на вокзалах будут усилены меры контроля – проверять будут как россиян, так и иностранцев.

Общество С понедельника российские авиакомпании приостановят полеты в Европу Уже с сегодняшнего дня и до 16 марта авиакомпания сократила количество полетов в Прагу и Копенгаген по решениям властей Чехии и Дании.

Общество В Калининградской области введут режим повышенной готовности Режим повышенной готовности будет введен в Калининградской области в связи с коронавирусом, 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.