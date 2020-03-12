Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

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