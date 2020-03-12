с чего всё началось

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Наука Физики объяснили форму «винных слез» Группа физиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Андреа Бертози (Andrea Bertozzi) разработала модель на основе теории ударных волн для описания формы «винных слез».

Общество Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.

Наука Ученые прояснили математику роста головного мозга Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.

Происшествия Украинского олигарха окончательно обвинили в России По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.

Происшествия В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов 27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25 Как сообщает Bloomberg, это является «огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», называя Европу «местом наиболее ожесточенной борьбы за нефть» между Россией и Саудовской Аравией.

Общество Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Общество Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.