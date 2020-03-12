Экономика
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБКвчера в 17:22
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Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
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