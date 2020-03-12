Финансы
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Экономика
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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В янтаре найден таракан возрастом 100 миллионов лет
В фекалиях таракана обнаружились крупицы древней пыльцы, что доказывает старую теорию: миллионы лет назад именно тараканы были опылителями саговых растений.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
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Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
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Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
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Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
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У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
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В Кубке Украины состоялись матчи 1/4 финала. Киевское «Динамо» не без труда пробилось в следующий раунд.
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Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Власти Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чешское правительство объявило в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2).
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Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
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Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Президент Финляндии поблагодарил РФ за борьбу с коронавирусом
Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Правительство хочет снизить платеж промышленности за электроэнергию
Новый состав правительства вернется к обсуждению проблемы нерыночных механизмов в электроэнергетике.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Футбол
УЕФА может изменить формат плей-офф еврокубков из-за коронавируса
17 марта УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а после возобновления доиграть плей-офф в новом формате, утверждает L'Equipe.
Авто
Rolls-Royce посвятил особый Dawn родстерам 1920-х годов
При создании модели дизайнеры черпали вдохновение в легендарных родстерах 1920-х годов, а также старались воплотить "беззаботность далекой эпохи" в смелом и современном облике автомобиля.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Происшествия