Экономика
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Польше умер второй пациент с коронавирусом
В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Энергетика
Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Футбол