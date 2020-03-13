Экономика

BFM.ruBFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

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Коммерсантъвчера в 19:18

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ruвчера в 02:31
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Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

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Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

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Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
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В Польше умер второй пациент с коронавирусом

В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
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Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся.
РБК 03:06
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru вчера в 06:47
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть.
РБК 04:07
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
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Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 12 марта в 09:43
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Названы тяжелые последствия коронавируса

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Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Матч ТВ вчера в 18:12
Общество

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости вчера в 18:46
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
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Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%

Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
Красная весна вчера в 17:43
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.
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В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 18:13
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
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