Коронавирус
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБК12 марта в 17:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Наука
Заседание рабочей группы по расчету комплексного бала публикационной активности (прямая трансляция)
11.03.20 Минобрнауки проводит расширенное заседание рабочей группы, посвященное расчету комплексного балла публикационной результативности.
Политика
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил комплекс дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа.
Авто
Рассказали, когда опасно складывать зеркала заднего вида
Зачастую водитель, пуст даже случайно поцарапавший чужое авто, предпочитает ретироваться и припарковать собственное авто на другом месте.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Финансы
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Политика
Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Политика
Мишустин предложил сократить количество массовых мероприятий в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Происшествия
Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии
Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели
МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва
В начале февраля Лариса Гузеева рассказала о том, что ее 19-летняя дочь пережила нервный срыв.
Политика
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Футбол
Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Общество
Российские авиакомпании объявили о приостановке рейсов в Европу
Российские авиакомпании сообщили о приостановке рейсов после запрета Минтранса на полеты в Европу.
Шоу-бизнес