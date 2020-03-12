с чего всё началось

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Политика Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.

Биатлон Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов 5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Происшествия Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Религия РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.