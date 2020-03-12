Коронавирус
BFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБК12 марта в 17:22
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Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Политика
Закон о поправке в Конституцию поступил в КС
Как сообщили в пресс-службе суда, в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования.
Происшествия
Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии
Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.
Политика
Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
Единоборства
Ли провалил взвешивание перед турниром UFC Fight Night 170
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Шоу-бизнес
Бузова получила результаты МРТ после жалоб на здоровье
Российская певица Ольга Бузова получила результаты исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую прошла после возникших болей в спине.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов
«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
Общество
У здания ФСБ в Москве задержали более 30 пикетчиков
Армия и оружие
В Сирии уничтожены 30% лучших турецких тяжелых танков Leopard
Как отмечает источник, уничтоженные танки составляют около 30% от общего количества танков Leopard, переброшенных в Турцией в Сирию.
Хоккей
КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла снятие финского "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Здоровье
На Кубани выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Житель Краснодарского края находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом «коронавирусная инфекция», несколько дней назад мужчина вернулся из Италии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Здоровье
Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
Футбол
«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке
Московский "Спартак" сыграет против "Оренбурга" в матче самым молодым составом в XXI веке.
Общество
Итальянские дизайнеры сделали кемпер из «Буханки»
Вариант создания кемпера на базе УАЗа «Буханки» представило молодое дизайнерское агентство из Милана Moltomeno.Design, пишет Российская газета.
Общество
Ельцин Центр приостановит работу из-за коронавируса
Ельцин Центр с 16 марта временно приостанавливает свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.