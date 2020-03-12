Экономика

Газета.RuГазета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
Читать в источнике
Комментировать787

Подробнее о событии

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года

Коммерсантъвчера в 16:46

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАССвчера в 18:05

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБКвчера в 17:22

На бирже США произошло рекордное падение за последние 30 лет

URA.Ruвчера в 16:47

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ru02:31

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новостивчера в 16:38

Биржи США закрылись резким падением до 9,3%

RT на русскомвчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

Супруги умерли в один день от коронавируса

Рамблер вчера в 11:52
Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
Невские Новости 03:35
Происшествия

Несколько районов Тульской области остались без света

Тульская пресса 01:51
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия вчера в 14:34
Гаджеты

Камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Раньше от инсайдеров появлялась информация о том, что стоимость Huawei P40 может оказаться ниже модели P30.
Актуальные Новости вчера в 11:01
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Политика

Горбачёв обратился к мировым лидерам с предупреждением

Такова основная мысль обращения бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева к лидерам ведущих мировых держав, которое было опубликовано в «Новой газете».
Военное обозрение 02:16
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Культура

Вышел трейлер документального фильма о Beastie Boys

News.ru вчера в 06:08
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Авто

Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара

По мнению дилеров и аналитиков, автопроизводители будут до последнего сдерживать цены на свои автомобили, которые ожидаемо подскочат в связи с резким ослаблением рубля.
SpeedMe 11 марта в 06:04
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Шоу-бизнес

Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Общество

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Газета.Ru 02:36
Общество

В Нью-Йорке из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении в городе режима ЧС из-за распространения коронавируса, передает New York Times.
Росбалт вчера в 18:40
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Происшествия

В Тюмени пропал 12-летний подросток

В Тюмени ищут пропавшего 12 марта вечером школьника. 12-летний подросток ушел из своего дома по улице Малыгина.
АиФ Тюмень 02:28
Шоу-бизнес

Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери

Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
iReactor вчера в 00:10
Общество

С вирусом не торгуются

Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев считает, что период неопределенности из-за ценовой войны на рынке нефти и угрозы распространения коронавируса будет продолжаться как минимум ближайшие полгода.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Происшествия

В подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club ликвидировали пожар

Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье полностью потушили.
ТАСС вчера в 21:43
Происшествия

Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Lenta.ru вчера в 07:01
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное