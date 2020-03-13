Финансы

Мойка78Мойка78Биржа США закрылась с рекордным за 30 лет падением

Биржевые индексы США закрылись с падением на 7,9-9,3%, следует из данных торгов. Этот показатель стал худшим с 1987 года.
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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
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