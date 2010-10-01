Фондовая биржа бразильского Сан-Паулу (B3) в четверг закрылась самым значительным за более чем 20 лет падением по итогам торговой сессии - 14,78%. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Биржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением

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