Финансы

ТАССТАССБиржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением

Фондовая биржа бразильского Сан-Паулу (B3) в четверг закрылась самым значительным за более чем 20 лет падением по итогам торговой сессии - 14,78%. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
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Биржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением

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