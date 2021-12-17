Газета.RuБиржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лирыСтамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов 17 декабря.Lenta.ruНаибольшие потери несли турецкие банки, свидетельствуют данные торгов.КомпанияКурс вырос до 16,8 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты.ТАССТурецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruГазета.RuНТВЭкономика сегодняЦарьградРБК ИнвестицииRT на русскомФАНРосбалтПрофильПодробнее о событииБиржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лирыПРАЙМ09:32Стамбульская биржа дважды временно приостановила операции после падения индекса на 5%ТАСС09:42Биржа Стамбула приостановила работу на фоне обвала лирыКоммерсантъ09:40Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала курса лирыРБК Инвестиции09:51Стамбульская фондовая биржа остановила работу на 25 минут после рекордного обвала лирыLenta.ru09:25Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лирыRT на русском10:03Стамбульская биржа остановила торги на фоне обвала лирыЭкономика сегодня09:03Показать ещёОценить39Поделиться