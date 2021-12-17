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Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лиры

Стамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов
 17 декабря.
Lenta.ru
Наибольшие потери несли турецкие банки, свидетельствуют данные торгов.
Компания
Курс вырос до 16,8 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты.
ТАСС
Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лиры
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