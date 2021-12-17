ПРАЙМБиржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лирыСтамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов 17 декабря.Lenta.ruНаибольшие потери несли турецкие банки, свидетельствуют данные торгов.КомпанияВ четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.РИА НовостиТурецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruНТВЭкономика сегодняЦарьградРБК ИнвестицииГазета.RuRT на русскомНовые ИзвестияФАНРосбалтПрофильПодробнее о событииБиржа Стамбула приостановила работу после резкого падения турецкой лирыForbes10:52Стамбульская биржа дважды временно приостановила операции после падения индекса на 5%ТАСС09:42Биржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лирыПРАЙМ09:32Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лирыГазета.Ru09:27Стамбульская фондовая биржа остановила работу на 25 минут после рекордного обвала лирыLenta.ru09:25Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лирыRT на русском10:03Биржа Стамбула приостановила работу на фоне обвала лирыКоммерсантъ09:40Показать ещёОценить56Поделиться