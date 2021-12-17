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Биржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лиры

Стамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов
 17 декабря.
Lenta.ru
Наибольшие потери несли турецкие банки, свидетельствуют данные торгов.
Компания
В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.
РИА Новости
Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биржа Стамбула приостановила работу после резкого падения турецкой лиры
Forbes10:52
Стамбульская биржа дважды временно приостановила операции после падения индекса на 5%
ТАСС09:42
Биржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лиры
ПРАЙМ09:32
Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лиры
Газета.Ru09:27
Стамбульская фондовая биржа остановила работу на 25 минут после рекордного обвала лиры
Lenta.ru09:25
Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лиры
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Биржа Стамбула приостановила работу на фоне обвала лиры
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