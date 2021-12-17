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Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лиры

Стамбульская биржа — единственная фондовая биржа в Турции — остановила работу примерно на 25 минут после рекордного обвала лиры, свидетельствуют данные торгов
 17 декабря.
Lenta.ru
Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%.
РИА Новости
Вчера, 16 декабря, Центробанк Турции снова снизил ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%.
Коммерсантъ
Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций в условиях падения курса турецкой лиры.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биржа Стамбула приостановила работу после резкого падения турецкой лиры
Forbes10:52
Стамбульская фондовая биржа остановила работу на 25 минут после рекордного обвала лиры
Lenta.ru09:25
Стамбульская биржа дважды временно приостановила операции после падения индекса на 5%
ТАСС09:42
Биржа Стамбула приостановила работу на фоне обвала лиры
Коммерсантъ09:40
Биржа Стамбула возобновила работу через час после приостановки на фоне обвала лиры
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Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала курса лиры
РБК Инвестиции09:51
Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лиры
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